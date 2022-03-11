Alaşehir'de marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı
AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, marketlere yönelik "stokçuluk" ve " fahiş fiyat" denetimi gerçekleştirildi.
ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, marketlere yönelik "stokçuluk" ve " fahiş fiyat" denetimi gerçekleştirildi.
Jandarma ve zabıta ekipleri; Kavaklıdere, Uluderbent ve Yeşilyurt mahallerindeki marketlerde fiyat ve stoklara ilişkin denetim yaptı. Marketlerin reyonları, sıvı yağ stokları ile diğer ürünlerin fiyatlarındaki değişim incelendi.
Yetkililer, marketlere yönelik bu denetimlerin devam edeceğini belirtti.
AA / Ahmet Bayram - Güncel