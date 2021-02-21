Son dakika haberi! Alaşehir'de kumar oynayan 3 kişiye, 14 bin 208 lira ceza
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Son dakika haberi! Alaşehir'de kumar oynayan 3 kişiye, 14 bin 208 lira ceza

21.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:42

Son dakika haberleri: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 14 bin 208 lira ceza uygulandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 14 bin 208 lira ceza uygulandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir binanın ikinci katında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, kumarhaneye çevrilen evin sobasında iskambil kağıtlarının yakılmaya çalıştığı belirledi.

Gözaltına alınan 3 kişiye, 14 bin 208 lira ceza kesildi. Kumar oynanmasına yer temin ettiği tespit edilen kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberi! Alaşehir'de kumar oynayan 3 kişiye, 14 bin 208 lira ceza
Son dakika haberi! Alaşehir'de kumar oynayan 3 kişiye, 14 bin 208 lira ceza
Son dakika haberi! Alaşehir'de kumar oynayan 3 kişiye, 14 bin 208 lira ceza
Son dakika haberi! Alaşehir'de kumar oynayan 3 kişiye, 14 bin 208 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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