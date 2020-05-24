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Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı

Türkiye'nin, üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu kirazda ihracat sezonu başladı.

Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı
24.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:19

Türkiye'nin, üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu kirazda ihracat sezonu başladı. Geçtiğimiz yıla göre hem kalitenin hem de verimin daha iyi olduğu kirazda ihracatçılar, bu sene ihracatta yüzde 10'luk bir artış bekliyor.

Türkiye'de kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 60'nın yapıldığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işleme tesisleri, dünya pazarlarından gelen talepleri karşılamak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Soğuk hava tırlarıyla alım merkezlerinden işleme tesislerine getirilen kirazlar, yıkanıp, boyutlarına göre seçildikten sonra paketlenerek, ihraç edilmek üzere gümrüğe gönderiliyor. Alaşehir'in en büyük yaş sebze- meyve ihracatçılarından Ali Uçak, 10 gün önce başlayan 'burlat' cinsi erkenci kiraz ihracatının hava kargo yoluyla yapıldığını, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya yapılan ilk sevkiyatların ardından asıl sezonun 'kısa sap' diye de adlandırılan 'Napolyon' cinsi ile başladığını söyledi. Kiraz sezonun hayırlı olmasını dileyen Uçak, "10 gün önce 'Burlat' türü kirazla sezona başladık. Bu kiraz raf ömrü az olduğu için genelde iç piyasaya gidiyordu. Dün itibari ile 'Napolyon' ve 'Ziraat 0900' dediğimiz Salihli türü kiraz alımlarına da başladık. Bugün Allah nasip ederse ilk tırlarımızı da çıkarıyoruz. Rekolte geçen yıla oranla kalite ve rekolte yönünden daha iyi. Ziraat danışmanlarımız yapmış oldukları saha çalışmasında rekoltede yüzde 15- 20 civarında bölge bölge artış bekliyor. İnşallah onu da yakalayacağız. İhracatçımız çok hevesli. Geçen sene sadece Alaşehir gümrüğünden çıkan kiraz ihracatımız tam net rakam olmamakla birlikte 350 milyon doların üzerindeydi. Kiraz ihracatının yüzde 60'ı da Alaşehir gümrüğünden çıkmaktadır. Yüzde 40'ını da diğer gümrüklerden koyduğunuz zaman ülke genelinde 1 milyar dolara yakın ihracat yaptığımızı düşünüyorum. Bu sene bu rakamı yüzde 10 arttırmayı bekliyoruz. Çünkü rekolte yüksek" dedi.

"Korona virüs tarımı ön plana çıkardı"

Başta Türkiye olmak üzere tüm dünyanın korona virüsten bir an önce kurtulmasını dileyen Uçak, korona virüsün tarımı ön plana çıkardığını vurguladı. Uçak, "Çok zor bir süreçti ama bu zor süreci başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız yapmış olduğu uygulamalarla diğer ülkelere oranla en az hasarla atlatan ülke olmamızı sağladılar. Bundan dolayı bütün devlet büyüklerimize vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, herkes duyarlı oldu. Devlet büyüklerimiz yasaklar kurallar koydu, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu bu kurallara uydu. Korona virüs bence tarımı ön plana çıkardı. Şunu gördük ki bir ülkenin tarımı yoksa hiçbir şey yapamaz. Çiftçimiz, ihracatçımız ön plana çıktı. Türkiye'de tarım üreticisi çalışkanlığı bakımından dünya sıralaması birinci gelir. Çünkü onun geleceği, kendi üretimine duymuş olduğu saygı, yapmış olduğu özveri ve çalışkanlık. Tarım ürünlerimiz kendi ülkemize yettiği gibi tüm dünyada yetecek kadar var. Allah'a şükür tarım işçimiz çalışkan, ihracatçımız çalışkan. Hem üretiyoruz hem ihracatı yapıyoruz, hem tüketiyoruz kimse merak etmesin tarımda sıkıntı olmaz. Aksine bu hastalık tarıma da yaradı. İnsanlar evde kaldıkça meyve sebze tüketimi daha çok oldu, tarıma zararı olmadı" diye konuştu.

Korona virüse karşı işletmelerinde gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Uçak, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşletmemizin girişinde dezenfekte koridoru kurduk. İşe giren kardeşlerimiz önce orada dezenfekte oluyor, ateşi ölçülüyor, öyle işletmemize alıyoruz. İçeride her çalışanı koruyacak şekilde araya perde koyduk. Çalışanlarımızın arasına şeffaf perdeler koyarak önlemimizi aldık. Maskesiz, eldivensiz hiçbir personelimiz işyerimize girmiyor. İşletmelerimize gelen misafirimizin de ateşi ölçülüyor, dezenfekte tünelinden geçiriliyor."

"Çin'e ihracatımızı ikiye, üçe katlayacağız"

Uzun yıllardır uğraştıkları Çin'e ihracat sürecinin geçen yıl başladığını hatırlatan Uçak, "Geçen sene devlet büyüklerimizin uğraşları sonucu Çin'e ihracatımız başladı. Bu sene Çin'e ihracatımızı ikiye, üçe katlayacağız. Bunun için tüm bağlantılarımızı yaptık. Uzak Doğu'ya da uçak kargoyla kiraz gönderiyoruz. Fakat ben buradan devlet büyüklerine sesleniyorum; uçak kargoda bize destek olun, nakliye ücretleri çok yüksek. 1 kilogram kirazın nakliyesi 2 dolar. Böyle olunca çok fazla maliyet biniyor, mal satamıyoruz. Ama bu uçak kargoda devlet büyüklerimiz bize destek sağlarsa, nakliye ücretleri biraz normal seviyeye indirirse inanın Rusya'ya sattığımız kadar Uzak Doğu'ya da mal satarız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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