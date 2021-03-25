Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
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Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Alaşehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağan kar sonrası kentte ortaya çıkan manzara hayran bıraktı. Bölgenin doğal güzellikleriyle karın buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan öğle saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkisini kaybederken, yüksek kesimlerde ise sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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