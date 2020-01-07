Alaşehir'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
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Alaşehir'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.

07.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:04
Alaşehir'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

'nın ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ilçeye bağlı Horzumalayaka, Horzumkeserler, Serinyayla, , Dağhacıyusuf, Kestanederesi, Çarıktekke, Çarıkbozdağ, ve Evrenli mahallelerinde ulaşım kapandı. Gece saatlerinden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler karla kapanan yolların ulaşıma açılmasını sağladı. Alaşehir Belediyesine bağlı ekiplerin kar nöbeti sürerken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan mahallenin kalmadığını söyledi. Başkan Öküzcüoğlu ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürerek yolları açık tuttuklarını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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