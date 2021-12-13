Alaşehir'de kan bağışı kampanyası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Manisa Kan Bağışı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki etkinlikte öğrenciler, veliler, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kampanyaya katılan Kaymakam Abdullah Uçgun, gazetecilere bağış programının yarın da süreceğini, aynı anda 14 kişiden kan alabilecek şekilde tertip aldıklarını belirtti.

Türk Kızılayının, kan ihtiyacı olduğunda yardımcı olan bir kuruluş olduğunu kaydeden Uçgun, "Türk Kızılayına ne kadar destek olursak Türk milletine destek olmuş oluruz. Türk Kızılayı çalışanlarına bu gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal da Kovid-19 salgını nedeniyle kan bağışlarının azaldığını ifade ederek, "İnşallah eksiğimizi tamamlarız. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilginin artmasını, bağışların devamını diliyorum. Alaşehir'de inşallah başarılı olacağız." diye konuştu.