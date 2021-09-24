Alaşehir'de kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Alaşehir'de kaçak tütün ele geçirildi

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Alaşehir'de kaçak tütün ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kaçak tütün bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kaçak tütün bulundu.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tütün ve tütün mamulü satan M.K'nin iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 5 bin 780 doldurulmuş makaron, 1200 boş makaron, 900 gram bandrolsüz nargile tütünü, 10 kilogram bandrolsüz tütün ve 12 kilogram çeşitli paket ve poşetler içerisinde kıyılmış tütün ele geçirildi.

M.K. hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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