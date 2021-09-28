Alaşehir'de kaçak nargile tütünü ele geçirildi
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında 502 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında 502 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak nargile tütünü satıldığı ihbarı üzerine, adresi denetledi.
Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada 502 paket kaçak nargile tütünü ele geçirdi.
İş yeri sahibi V.E. (27) hakkında kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem başlatıldı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri