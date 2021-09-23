Alaşehir'de kaçak cep telefonu ile sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Alaşehir'de kaçak cep telefonu ile sahte içki ele geçirildi

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Alaşehir'de kaçak cep telefonu ile sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 13 kaçak cep telefonu ile sahte içki ele geçirildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 13 kaçak cep telefonu ile sahte içki ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu, yedek parçaları ve aksesuarları, bir başka iş yerinde ise kaçak içki satışının yapıldığı ihbarını aldı.

Yenice Mahallesi'nde cep telefonu ve aksesuarlı satan bir iş yerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğunu tespit ettiği 13 tuşlu cep telefonu ile çeşitli telefon markalarına ait 279 cep telefonu ekranı, 33 ekran camı, 39 şarj kablosu, 53 telefon bataryası, 55 şarj aletine el koydu.

Yine ekipler, ilçede bir iş yerinde kaçak içki olduğunu tespit etmesi üzerine yaptığı aramada, 25 litre etil alkol, 6 litre kaçak alkol, 3 litre viski, 2 litre votka ele geçirdi.

Ekipler, iki iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlattı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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