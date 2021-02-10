ALAŞEHİR'DE İŞÇİ MİNİBÜSÜ YANDI; 3'Ü AĞIR 7 YARALI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrildi ardından da alev alıp, yandı.

Kazada 3'ü ağır 7 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Salihli -Alaşehir Karayolu'nun Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Bağ budamaya giden ancak yağmur nedeniyle işi bırakmak zorunda kalan tarım işçilerini evlerine bırakmak üzere yola çıkan Şakir Akkuş yönetimindeki 45 J 7175 plakalı servis minibüsü, sol ön lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yağmurun kayganlaştırdığı yolda savrulup, devrilerek sürüklenen servis minibüsü alev aldı. 3'ü ağır 7 tarım işçisi yaralandı. Minibüsün şoförü ile diğer 13 işçi ise kazayı yara almadan atlattı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de yardımıyla minibüsteki yaralılar çıkartıldı. Yaralılar çıkartıldıktan kısa süre sonra alevler minibüsü sardı.Ambulanslarla Alaşehir ve Salihli Devlet Hastaneleri'ne götürülen yaralılar, tedaviye alındı. Alev topuna dönen minibüs ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak minibüs demir yığınına döndü.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olay yerine gelip, kazayla ilgili bilgi aldı. Kazadan yara almadan kurtulan işçiler, Alaşehir Belediyesi'ne ait servis aracı ile evlerine bırakıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı