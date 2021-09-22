Alaşehir'de husumetli kavgası: 1 ölü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Melih Koç, husumetlisi Veysel K. (53) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Menderes Mahallesi Sarıkız sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Melih Koç ile Feyzi K. (28) ve babası Veysel K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel K. pompalı tüfekle Melih Koç'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Melih Koç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Melih Koç Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Melih Koç yaşamını yitirdi. Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri baba Veysel K. ile oğlu Feyzi K.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri