Alaşehir'de Horzum-Alayaka sevinci

08.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:24

2 yıl içinde tamamlanması planlanan baraj, bölge üreticisine yılda yaklaşık 2 milyon lira ek gelir sağlayacak

Manisa Alaşehir'de 1810 dekar verimli tarım arazini modern sulama ile tanıştıracak Horzum Alayaka Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Temelden yüksekliği 32 metre olan barajın gövdesi için 130 bin m3'lük dolgu yapıldı. Önümüzdek yılın ilk ayları ile birlikte baraj gövdesinde beton kaplama çalışmalarına başlanacak. % 48 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda önümüzdeki yılın sonunda su tutulması hedefleniyor.

2021'de bitecek

Baraj inşaatı tamamlanır tamamlanmaz sulama şebekesi inşasına başlanacak. Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı ve Sulaması Projesi'nin 2021 yılı ortalarında tamamen bitirilmesi planlanıyor.

2 milyon lira kazandıracak

Alaşehir Horzum-Alayaka Köyü'nün 6 km güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliği temelden 32 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen baraj 740 bin m3 su tutma kapasitesine sahip olacak. Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı 2019 yılı rakamlarıyla bölge üreticisine her yıl 1 milyon 926 bin lira daha fazla kazandıracak.

Kaynak: Bültenler