Alaşehir'de hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
28.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:50
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşaat demiri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşaat demiri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Alparslan Türkeş Meydanı'nda devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, şüphe üzerine, el arabasıyla inşaat demiri taşıyan 3 kadını durdurdu.
İncelemede, demirin çalıntı olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan G.G. (32), M.G. (15) ve R.D. (19), ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Çalınan inşaat demirleri, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım