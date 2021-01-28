Alaşehir'de hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Alaşehir'de hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

28.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:50
Alaşehir'de hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşaat demiri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşaat demiri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Alparslan Türkeş Meydanı'nda devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, şüphe üzerine, el arabasıyla inşaat demiri taşıyan 3 kadını durdurdu.

İncelemede, demirin çalıntı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan G.G. (32), M.G. (15) ve R.D. (19), ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Çalınan inşaat demirleri, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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