Alaşehir'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
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Alaşehir'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Alaşehir'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kurtuluş Mahallesi Özmen Altı Sokak'ta bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri gelmesi üzerine apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, makara sistemiyle 3 yavruyu bulunduğu yerden çıkararak annelerinin yanına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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