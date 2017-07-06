Alaşehir'de Haşereye Geçit Yok

Bu kapsamda Alaşehir'de de ilaçlama çalışmalarına hızla devam eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini yazın haşere ve sineklerden uzak tutabilmek amacıyla iki vardiya şeklinde çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte sinek ve haşereye karşı mücadeleye hız verdi. Bu kapsamda her ilçede olduğu gibi Alaşehir'de de ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini yazın haşere ve sineklerden uzak tutmayı amaçlıyor. İlçede 4 adet arazi aracı ile iki vardiya şeklinde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş,"Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu çerçevede Alaşehir ilçemizde de 4 adet arazi aracımızla ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Şubat ayı itibariyle başlayan larvasit uygulamamızın yanı sıra Nisan ayı itibariyle de çöp konteynerleri ve yeşil alanlarda da karasinek mücadelemiz başladı. Haziran ayı itibariyle de akşam gün batımı saati açık alan uygulamasına başladık. Vatandaşlarımızın sağlığı ve rahatsızlık duymamaları için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.