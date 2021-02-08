Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
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Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

08.02.2021 22:34 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:38
Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan fırtınada, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç yola devrildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan fırtınada, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç yola devrildi. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından devrilen ağaç yoldan kaldırıldı.

Alaşehir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ilgınköy Mahallesi yolu üzerinde bulunan 15 metre uzunluğundaki Selvi ağacı fırtına nedeniyle saat 20.00 sıralarında devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.


Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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