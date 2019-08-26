26.08.2019 11:07

Alaşehir'de evlenecek çiftler fidan dikecek

Alaşehir Kongresinin 100. yılına özel 100 fidan

Alaşehir'de evlenecek her çift bundan sonra iki fidan dikerek Alaşehir'de orman oluşturacak

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kadınlara yönelik başlatılacak farkındalık projesiyle evlenecek her çift iki fidan dikerek hem dikili bir ağaçları olacak hem de Alaşehir'in daha da yeşillenmesine katkı sağlanacak

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Kongresi'nin 100. yılına özel 100 fidan dikildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Şiddet gören kadınlarımıza yönelik bir duyarlılık projesi başlatacağız. Her evlenen çifte iki adet çam fidanı hediye ederek gösterdiğimiz alana dikmelerini sağlayacağız. Bir orman oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Alaşehir Kongresi etkinlikleri kapsamında Kongre'nin 100. yılına özel 100 fidan dikildi. Kenan Evren Parkı ağaçlandırma sahasında yapılan fidan dikim törenine Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Belediye Meclis üyeleri, CHP İlçe Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi 16–25 Ağustos tarihleri arasında Alaşehir Kongresi'nin 100. yılını andık. Anma töreni etkinlikleri kapsamında Sevgi Yolu'nda bir resim sergisi düzenledik. Cumhuriyet Meydanı'nda bir konserimiz oldu. Lokma hayrımız oldu. Alaşehir Kongresi'ni düzenleyen atalarımızın mezarlarına ziyarette bulunduk. Bugün de Alaşehir Kongresi'nin 100. yılına ithafen Kenan Evren Parkı'nın üst alanındaki rekreasyon bölgesine 100 tane çam ağacı fidanı dikimini gerçekleştirdik. Biz yönetim biçimi olarak her zaman doğaya, insana ve çevreye saygılı bir yaklaşımda bulunacağız. Bildiğiniz gibi İzmir'de orman yangını oldu. Yangınların sayısı sürekli artıyor. Biz bu duruma ithafen de Alaşehir'i daha yeşil, yaşanabilir, ismine yakışır ala bir şehir olarak görmek istiyoruz. Bunun için ileride şiddet gören kadınlarımıza yönelik bir duyarlılık projesi başlatacağız. Bu konuda farkındalık oluşturmak için bir orman oluşturmak istiyoruz. Her evlenen çifte iki adet çam fidanı hediye edeceğiz. Halkımızın o fidanları göstereceğimiz yerlere dikmelerini isteyeceğiz. Onların da ileride altında oturabilecekleri bir alan olmuş olacak. Böylelikle Alaşehirimiz daha yeşil olacak. Bu etkinliği düzenleyen Gençlik Kollarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız burada bizimle birlikte. Hepimiz toz toprak içinde kaldık ama hepimiz de çok mutluyuz. Doğadan aldıklarımızı doğaya geri vereceğiz ki yaşanabilir bir dünyayı çocuklara bırakalım" dedi.

"İzmir'de ormanlar yanarken bizim de ciğerlerimiz yandı"

"İzmir'deki ormanlar yanarken bizim de Alaşehir'de ciğerlerimiz yandı" diyen Başkan Öküzcüoğlu, "Buradan yangın geçiren İzmir'deki vatandaşlarımıza ve Tunç Soyer başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz yanan ormanlara karşı Alaşehir'den ağaçlandırma çalışmamızı başlattık. İleride de ağaçlandırma çalışmalarımız bu bölgede devam edecek. Binlerce çam fidanı dikeceğiz bu bölgeye. Ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Ormanlarımıza lütfen sahip çıkalım. Orada yaşayan canlılara ve yeşil alanlara saygı duyalım. Ayrıca Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut kardeşimizin uğramış olduğu saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi inanın bizleri de yaraladı. Cennet anaların ayakları altındadır. Kadınlara şiddete karşı çıkıyoruz. Onlar sevgiyi ve saygıyı hak ediyorlar. Onlara hak ettikleri değeri de yine ormanlık bir alan yaratarak ve onların isimlerini vererek göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA