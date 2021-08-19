Alaşehir'de esrar ve kenevir ele geçirildi
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Alaşehir'de esrar ve kenevir ele geçirildi

Alaşehir'de esrar ve kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde yapılan aramada bahçede 47 kök kenevir bitkisi ile 135,25 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde yapılan aramada bahçede 47 kök kenevir bitkisi ile 135,25 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken şüphelinin emniyeteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından saat 18.00 sıralarında uyuşturucu maddelerle mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Sarısu Mahallesi'nde ikamet eden S.İ. (38) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 135,25 gram esrar maddesi, bahçesinde de 47 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrar maddesi ve hint keneviri ile birlikte yakalanan S.İ. gözaltına alındı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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