Alaşehir'de eski ülkü ocakları başkanı Mustafa Şahin, son yolculuğa uğurlandı
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Alaşehir'de eski ülkü ocakları başkanı Mustafa Şahin, son yolculuğa uğurlandı

Alaşehir'de eski ülkü ocakları başkanı Mustafa Şahin, son yolculuğa uğurlandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ülkü ocakları eski başkanlarından Mustafa Şahin, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ülkü ocakları eski başkanlarından Mustafa Şahin, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Akciğer kanseri tedavisi gördüğü İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Şahin, kılınan cenaze namazının ardından Alaşehir yeni mezarlıkta defnedildi.

Cenazeye Kaymakam Abdullah Uçgun, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel ve Manisa Ülkü Ocakları eski il başkanlarından Okan Erdem ile Onur Pabuçcuoğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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