Alaşehir'de ekiplerin yoğun kar mesaisi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleşen kar yağışı sonrası belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların ulaşıma kapanmamasını sağladı.

Dün akşam ilçede başlayan kar yağışı sonrası, Alaşehir Belediyesi harekete geçti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun talimatıyla, salı günleri kurulan semt pazarına gelecek vatandaşlar ile okula gidecek öğrencilerin yollarda sıkıntı yaşamaması için teyakkuza geçildi. Gece boyu süren çalışmada, kar küreme ve tuzlama yapılıp yolların ulaşıma açık kalması sağlandı.

Fen İşleri Müdürü Halil Tek, "Yollarda buzlanma olmuş. Vatandaşlarımız rahat ulaşım sağlayabilsin diye yolları açık tutmaya çalışıyoruz. Sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi. Evrenli Mahallesi Muhtarı Kamil Külcü, "Saat 02.30'da yollarımız, Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'nun gayretleriyle açıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Kozluca Mahallesi Muhtarı Adem Gezer ise, "Saat 03.30 yollarımız tuzlanarak ulaşıma açıldı. Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı