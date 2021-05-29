Alaşehir'de drone eğitimi tamamlandı
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Alaşehir'de drone eğitimi tamamlandı

Alaşehir'de drone eğitimi tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Alaşehir Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Ofisince hazırlanan "Birlikte uçuyoruz" isimli drone eğitimi tamamlandı.

Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Alaşehir Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Ofisince hazırlanan "Birlikte uçuyoruz" isimli drone eğitimi tamamlandı.

Alaşehir Şehir Stadı'ndaki eğitim uygulama aşamasının son gününe katılan Kaymakam Abdullah Uçgun, programda 24 personelin İHA-1 drone eğitimi alarak ehliyet almaya hak kazandığını belirtti.

Uçgun, projeye gönüllü olarak katılım sağlayan kamu kurum personeli, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.

Alaşehir'de drone eğitimi tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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