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Alaşehir'de Deve Güreşi Festivali hazırlıkları başladı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Alaşehir'de Deve Güreşi Festivali hazırlıkları başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 28 Kasım Pazar günü ikincisi düzenlenecek "Üzüm Diyarı Alaşehir Deve Güreşleri Festivali" için hazırlıklar başladı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 28 Kasım Pazar günü ikincisi düzenlenecek "Üzüm Diyarı Alaşehir Deve Güreşleri Festivali" için hazırlıklar başladı.

Develer davul zurna eşliğinde işlek cadde, sokaklarda dolaştırıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu güreş komitesini Cumhuriyet Meydanı'nda karşıladı.

Öküzcüoğlu, komite üyeleriyle Harmandalı oynadı.

Öküzcüoğlu, herkesi organizasyona davet etti.

Alaşehir'de Deve Güreşi Festivali hazırlıkları başladı

Alaşehir'de Deve Güreşi Festivali hazırlıkları başladı

Alaşehir'de Deve Güreşi Festivali hazırlıkları başladı

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AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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