Alaşehir'de dayıbaşlarına korona virüs uyarısı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım arazilerine işçi götüren ve dayıbaşı olarak tabir edilen kişilere yönelik olarak, korona virüsten korunma yolları ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım arazilerine işçi götüren ve dayıbaşı olarak tabir edilen kişilere yönelik olarak, korona virüsten korunma yolları ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda dayıbaşlarına, korona virüs (Covid-19) salgını ve salgından korunma yolları anlatıldı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan Sultaniye üzümünün hasat döneminde yoğun bir işçi hareketinin başlayacak olmasının vurgulandığı toplantıda dayıbaşılara, işçi taşıma esnasında maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiği hatırlatıldı. Kaymakam Uçgun, "Sağlık Bakanlığının yayımladığı 'Toplumda Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi' kapsamında mevsimlik tarım işçilerine yönelik tedbir ve uygulamalarını aksatmadan uygulayacağız. İlçemizde faaliyet gösteren kiraz ve üzüm işletmelerinde çalışan tarım işçileri, sahada çalışan tarım işçileri ve işçileri taşıyan dayıbaşılar uyulması gereken kurallara mutlaka uyacaklar ve uygulatacaklar. İşçilerin seyahatleri, konaklayacakları alanlar ve temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirler kapsamında Covid-19 bulaşmasını önlemek ve kontrolünü sağlamak için çevrede yaşayanlarla sosyal temaslarının olabildiğince sınırlandırılması gerekmektedir. Bu amaçla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce gerekli önlemler alındı. Kapalı alanlar ile sosyal mesafenin sağlanamadığı açık alanlarda maske takılacak, maskesiz olarak servis araçlarına binilemeyecek ve işletmelerde çalışılamayacak. Korona virüsten korunmanın yanında, yaş meyve ihracatının en önemli merkezlerinden biri olan Alaşehir'in marka değerini de korumamız gerekir" dedi.

Alaşehir Ziraat Odası Toplantı Salonunda Kaymakam Uçgun'un başkanlığındaki toplantıya, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kıymık ve ilçe genelinde faaliyet gösteren tarım işçilerini taşıyan dayıbaşları katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA