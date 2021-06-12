Alaşehir'de Büro Memur-Sen yetkili sendika seçildi
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Alaşehir'de Büro Memur-Sen yetkili sendika seçildi

Alaşehir'de Büro Memur-Sen yetkili sendika seçildi
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Büro Memur-Sen, 9 kurumda çalışan üyelerin çoğunluğunu alarak bir kez daha yetkili sendika oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Büro Memur-Sen, 9 kurumda çalışan üyelerin çoğunluğunu alarak bir kez daha yetkili sendika oldu.

Büro Memur-Sen İlçe Temsilcisi Ömer Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay 9 farklı kurumda gerçekleşen sendika üye tespit çalışmalarının sonuçlandığını söyledi.

Şeker, kurumlarda çoğunluğu alarak yetkili sendika olduklarını belirterek, "9 farklı kurumda bizlere güvenen, menfaatlerini değil geleceğini düşünen, ne şartlar altında olursa olsun yalnız bırakmayan Alaşehir'de yetkili Sendika unvanını almamızda asıl mimar olan kamu personeli üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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