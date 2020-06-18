Alaşehir'de belediye şantiyesinde silahlı kavga
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alaşehir'de belediye şantiyesinde silahlı kavga

MANİSA'nın Alaşehir ilçe belediyesi kum şantiyesinde işçi Özcan Yılmaz'ı (44) çıkan tartışmada bacağından tabancayla yaralayan aynı şantiyedeki kamyon şoförü Uğur G. (36) polise teslim oldu.

Alaşehir'de belediye şantiyesinde silahlı kavga
18.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:24

MANİSA'nın Alaşehir ilçe belediyesi kum şantiyesinde işçi Özcan Yılmaz'ı (44) çıkan tartışmada bacağından tabancayla yaralayan aynı şantiyedeki kamyon şoförü Uğur G. (36) polise teslim oldu. Uğur G. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alaşehir Belediyesi kum şantiyesinde işçi olarak çalışan Özcan Yılmaz ile aynı şantiyede kamyon şoförü olan Uğur G., arasında dün saat 17.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur G., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasıyla peş peşe iki el ateş edip, Yılmaz'ı sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, silah sesine koşan şantiyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Uğur G. olayın ardından suç aleti tabanca ile polise teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur G. buradaki ifadesinde, "Özcan Yılmaz yerel seçimler sonrası işe başladı. O tarihten bu yana, eski dönemden beri çalışan diğer işçilere ve bana sürekli hakaret edip, tehditlerde bulunuyordu. Olay günü yine aynı şekilde hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı. Bu aşamada kendimi korumak isterken tabancam ateş aldı, kendisi yaralandı. Üzgünüm" dedi.

Uğur G., ifadesinde kendisinin sabıkası olmadığını ancak karşı tarafın pek çok suçtan sabıkalı olduğunu da belirtti. Mahkeme, ifadesinin ardından Uğur G.'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Haber
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti
Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada
Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Nuri Bilge Ceylan
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Alaşehir'de belediye şantiyesinde silahlı kavga - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:39:05. #1.15#
title