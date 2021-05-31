Alaşehir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Alaşehir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alaşehir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abdülkadir Kılınç (31) yönetimindeki 34 BNF 235 plakalı otomobil, Alaşehir-Salihli kara yolunun Akkeçili mevkisinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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