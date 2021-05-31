Alaşehir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Abdülkadir Kılınç (31) yönetimindeki 34 BNF 235 plakalı otomobil, Alaşehir-Salihli kara yolunun Akkeçili mevkisinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım