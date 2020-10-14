Alaşehir'de asayiş uygulaması
14.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:30
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekiplerince, park, bahçe, sokak ve metruk binalarda, narkotik köpeklerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekiplerince, park, bahçe, sokak ve metruk binalarda, narkotik köpeklerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Çalışma kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine yönelik maske denetimi de gerçekleştirildi.
Yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalandı. 20 araca 43 bin 690 liralık cezai işlem yapıldı. 13 araç trafikten men edildi.
Ayrıca 1 iş yeri sahibi hakkında Kovid-19 tedbirlerine aykırı hareket dolayısıyla işlem yapıldı.
Uyuşturucu madde bulundurmaktan da 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan