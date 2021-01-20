Alaşehir'de aranan 12 kişi yakalandı
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Alaşehir'de aranan 12 kişi yakalandı

20.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:07
Alaşehir'de aranan 12 kişi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, muhtelif suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı.

Operasyon neticesinde yakalanan 12 şüpheli, gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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