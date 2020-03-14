Alaşehir'de Afet ve Acil Durum Toplantısı yapıldı
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Alaşehir'de Afet ve Acil Durum Toplantısı yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantısında olası bir deprem sonrası yapılması gerekenler görüşüldü.

14.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:45
Alaşehir'de Afet ve Acil Durum Toplantısı yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantısında olası bir deprem sonrası yapılması gerekenler görüşüldü.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Abdullah Uçgun başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Manisa İl Afet Müdahale Planı kapsamında İlçe Afet Müdahale Planının Alaşehir'de riskli yapıların yoğun olduğu bölgeler baz alınarak güncellenmesi, Alaşehir'in Batı Anadolu fay hattında 1. derece deprem bölgesinde olması nedeniyle olası bir deprem için yapılması gereken hazırlıklar, ilçede meydana gelebilecek afet veya acil durumlarda yürütülebilecek çalışmalar ve bu çalışmalarda görev alacak kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun belirlenmesi gibi konular görüşüldü. Toplantıda ayrıca Alaşehir Belediye Başkanlığının afet senaryosu, ilçedeki toplanma, barınma ve tahliye alanları, gönüllü yardım ekiplerinin oluşturulması, kurumların bu kapsamda yapabilecekleri katkılar, ilçe düzeyinde deprem gibi afetlere hazırlık olarak yapılması konuları ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin (AADYM) çalışmaları değerlendirildi.


Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Uçgun, "Genel olarak ülkemizin, deprem başta olmak üzere afetler bakımından riskli bir bölgede bulunmaktadır. İlçemiz 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle her kurum ve kuruluş, hatta her vatandaşımızın afetlere hazırlıklı olması gerekmektedir. İlçe düzeyinde yasalar ve imkanlar çerçevesinde her kuruluş afetlere hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu kapsamda kaymakamlık olarak ilçemizde yaşayan herkesin muhtemel afetlere karşı duyarlı olması, kamu ve sivil toplumun böylesi durumlara daha hazırlıklı yakalanması için gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz" dedi.


Toplantıda, Alaşehir Ulaştırma Eğitim Alay Komutanlığı ve Alaşehir Belediye Başkanlığı çalışanları tarafından olası bir deprem durumunda kurumlarının yapacağı çalışmalar hakkında sunum yapıldı.


Toplantıya, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Ulaştırma Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nadir Bilbay, Manisa Büyükşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve ilgili kurum amirleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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