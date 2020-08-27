Alaşehir'de 650 kök kenevir ele geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 650 kök Hint keneviri ele geçirildi.
27.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:22
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 650 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestanederesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir dikildiği bilgisini aldı.
Ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada ekili 650 kök Hint keneviri buldu.
Kaynak: AA