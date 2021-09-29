Alaşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alaşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alaşehir'e bağlı Soğuksu Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ali Eroğlu'na ait daireden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verirken, binadakiler de dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Ev sahibi Ali Eroğlu, evini 3 gün önce kiraya verdiğini ve taşınma işleminin sürdüğünü belirterek, "Bugün eşya taşıyorlardı, nasıl oldu, neden oldu bilmiyorum" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ebru Gündeş
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alaşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 01:47:46. #1.12#