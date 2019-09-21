Alaşehir'de 300 üretici iyi tarım uygulamaları yapıyor

21.09.2019 11:12

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 35 bin dekarlık bir alanda 300 üretici iyi tarım uygulamaları ile ürün yetiştiriyor. Üreticiler, en büyük sıkıntılarının, kendi yetiştirdikleri ürünlerle diğer üretim yapan üreticilerin yetiştirdiği ürünler arasındaki fiyat farkının kendilerine yansımaması ve pazar bulmadaki sorunlar olduğunu söyledi.



Alaşehir Ziraat Odası ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü kontrolünde 300 üretici iyi tarım uygulamaları kapsamında üretim yapıyor. Üreticiler Çekirdeksiz Sultaniye, Red Globe, Grimson Seedless, Michel Palieri türü üzümleri organik olarak yetiştiriyor. İyi tarım uygulamaları kapsamında üzüm yetiştiren üreticiler Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın tarafından sürekli kontrol edilerek bilgilendiriliyor. Bağların bakımları, ilaçlaması, sulanması, gübrelenmesi gibi tüm bakımlar danışman kontrolünde yapılıyor. Üreticiler ürün pazarlamada kolaylıklar sağlanmasını ve fark olmasını, ayrıca destek primlerinin artırılmasını isterken iyi tarım uygulamalarında önce insan sağlığını ön planda tutuyor. Uygulamalar esnasında toplantılar yapılarak teorik bilgiler de verilirken Alaşehir'de 300 üretici 35 bin dekar alanda iyi tarım uygulaması yapıyor.



"35 bin dekar alanda 300 üretici"



Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, "İyi tarım uygulaması, önce insan sağlığına, çevre sağlığına, tüm diğer canlıların yaşam şartlarını olumsuz yönde etkilememesi üzere yapılan Türkiye Cumhuriyetinin, bakanlığımızın yapmış olduğu kriterler çerçevesinde sertifikalandırılan bir çalışmadır. Kısacası insan sağlığı bakımından, ülkemizde yapılan en önemli çalışmadır. İlaçlamadan, gübrelemeden, sulamadan, en önemlisi de ülkemizde gittikçe yaygınlaşan ve hele hele bizim bölgemizde daha da çok yaygınlaşan biyolojik metotlar ve biyoteknik yöntemler en önemli konu başlığıdır. Feroman tuzakları, üreticilerimizi 5 veya 6 ilaçlamadan kurtaran bu yöntem doğal bir mücadele yöntemi olup, hem diğer canlılara zarar vermiyor hem de insan sağlığına ilaç kullanımı az sayıda olduğu için kesinlikle zarar vermiyor. İyi tarım uygulamaları bölgemizde 300 üretici katılıyor. 35 bin dekar alanda yapılıyor. Alaşehir Ziraat Odası olarak 50 kişiyle, 4 bin dekar alanda uyguluyoruz. Devlet destekleme olarak grup sertifikasyonunda biz üreticiye dekar başına 40 TL, bireyselde 50 TL veriyor. Bu rakam 4-5 yıldır aynı rakam olduğu için, kısmi bir serzeniş oluyor. Üreticilerimizin rakamların artırılması yönünde talebi var" dedi.



En büyük beklenti fiyat farkının yansıması



Üreticinin en büyük beklentisinin ise fiyat farkının yansıması olduğunu dile getiren Yalçın, "İyi tarım uygulamaları veya organik tarım yapan üreticimizle diğer üretim yapan üreticimiz arasındaki üründe fiyat farkının üreticiye yansımaması. Özellikle ülkemizdeki marketler zincirinin bir ikisi haricinde iyi tarım uygulamaları ürün satışı yok. Bizim talebimiz bu ürün satışlarının marketler zincirinin tamamına yayılması ve ürün alımlarında piyasa şartlarında oluşan fiyatın üzerine çıkılarak bu üreticilerimizden temin edilmesidir. Üreticilerimizin alt yapı olarak yapmış oldukları, harcamalar 5-10 yılda desteklemelerle ancak geriye dönebiliyor. Dolayısıyla üreticilerimiz bu çalışmadan kısmen kaçış yapabiliyorlar. Devlet desteğinin ilk başlangıcına göre günümüz şartlarına göre düşük kalmasından dolayı. Organik üretim yapan ile yapmayan üretici arasında pazarlamalarda fark olmaması yüzünden üreticilerimiz kısmi serzenişte bulunuyorlar. Bütün bu çalışmalarımız kesinlikle önce insan sağlığı diyoruz. Kalıntısız ürün, kaliteli ve verimli üretim, sağlıklı yaşam, güvenilir gıda, iyi kazanç, sürdürülebilir ün üretim için, iyi tarım uygulamaları diyoruz" diye konuştu.



İyi tarım uygulamalarına katılan üretici İbrahim Karadayıoğlu ise şunları söyledi:



"İyi tarım uygulamalarının bize kattığı artı değerler var. Kalıntısız ürün yetiştirmemizi, iyi bir pazar bulmamızı sağlıyorlar. Yalnız pazarlamada bazı sıkıntılarımız oluyor. Bunlara da yardımcı olurlarsa, iyi tarım uygulamalarından daha çok memnun olacağız." - MANİSA

Kaynak: İHA