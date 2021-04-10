Alaşehir'de 297 litre 'kaçak içki' ele geçirildi
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Alaşehir'de 297 litre 'kaçak içki' ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN - Haberler | Güncel
Alaşehir'de 297 litre 'kaçak içki' ele geçirildi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 297 litre kaçak içki ele geçirildi.

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 297 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptıkları sırada, Beşeylül Mahallesi'nde bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada 297 litre kaçak içki ile 687 adet içki yapımında kullanılan çeşitli ebatlarda aroma ele geçirdi. İmha edilmek üzere kaçak malzemelere el koyulurken, kamyonet sürücüsü M A.S.'ye (31) adli işlem yapıldığı öğrenildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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