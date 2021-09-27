Alaşehir'de, 25 uyuşturucu hap ele geçirildi
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan bir şüphelinin üst aramasında, 25 uyuşturucu hap bulundu.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan bir şüphelinin üst aramasında, 25 uyuşturucu hap bulundu.
Alaşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Süleyman Demirel Bulvarı'nda, şüphelendikleri İ.Ö'yü durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında, 25 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, hakkında işlem başlatıldı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri