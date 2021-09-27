Alaşehir'de, 25 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaşehir'de, 25 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Alaşehir'de, 25 uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan bir şüphelinin üst aramasında, 25 uyuşturucu hap bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan bir şüphelinin üst aramasında, 25 uyuşturucu hap bulundu.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Süleyman Demirel Bulvarı'nda, şüphelendikleri İ.Ö'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında, 25 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, hakkında işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Uluğ Seda Sayan Özge Özpirinçci Burak Yamantürk
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Ali Şansalan Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alaşehir'de, 25 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 10:44:29. #1.17#