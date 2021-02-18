Alaşehir'de 2 'çöp ev' temizlendi; 20 traktör römorku dolusu çöp çıktı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde çöplüğe dönen 2 ev, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Alaşehir ilçesinde bulunan 2 evden gelen kötü kokular nedeniyle bazı vatandaşlar, belediyeye şikayette bulundular. Harekekete geçen Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2 evi kontrol etti. Yeni Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan ve Hasan B.'nin (45) yaşadığı ev ile Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde bulunan Emrah Ç.'ye (75) ait evler kontrol edildi. Yapılan kontrolde, konutların 'çöp eve' dönüştürüldüğü anlaşıldı. Çalışma başlatan ekipler, her iki evi de temizledi. Evlerden, 20 traktör römorku dolusu çöp çıkarıldı. Ev sahipleri Hasan B. ve Emrah Ç. ise uyarıldı. Ayrıca evler, ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı