Alaşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine odun desteği

31.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:15

Alaşehir Belediyesi tarafından park, bahçe ve caddelerde bulunan ağaçların budanmasıyla elde edilen odunlar ihtiyaç sahibi 255 aileye dağıtıldı.



Alaşehir Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki park, bahçe ve caddelerde bulunan ağaçlar budanarak çıkan odunlar istiflendi. İstiflenen odunlar parçalanarak, yakılabilecek duruma getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere traktör ve kamyonetlerle dağıtıldı. Çalışmaları ve dağıtımları yerinde izleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzücoğlu, "Aileler bizlere yakacak odun talebinde bulunuyorlar. Biz bunu kendi öz kaynaklarımızla karşılıyoruz. Buradaki ağaçlarla yaklaşık 255 tane ailemizin ihtiyacını karşılayacağız. İhtiyaç sahipleriyle buluşturacağız. Yoksulluğun siyaseti olmaz, ağlayan anaların siyaseti de olmaz. Biz insanların kimliğine cinsiyetine bakmadan, ihtiyaç sahiplerinin durumlarına bakarak değerlendiriyoruz. İnşallah ihtiyaç sahiplerinin hepsini taleplerini karşılayacağız. Önümüzdeki yıllarda bu yardımlarımız katlanarak artacaktır. Hazırlıklarımızı şimdiden yapıyoruz daha çok ihtiyaç sahibi olduğunu biliyoruz ancak elimizdeki mevcut imkanlar ölçüsünde hepsini karşılamaya çalışıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA