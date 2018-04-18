Alaşehir Belediyesinden Hayvancılığa Tam Destek

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, kırsal alanlarda hayvancılığa destek vermek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisi daha ekledi. Belediyeye ait arazide üretilen arpa fiğ yem bitkisinin biçilmesine

başlanırken hayvan yemleri üreticilere hibe olarak veriliyor.

Alaşehir Belediyesi, kırsal alanlarda hayvancılığa destek vermek amacıyla, ürettiği hayvan yemini köylülere hibe olarak veriyor. Alaşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kasaplı Mahallesinde, belediyeye ait arazide hayvancılık yapan vatandaşlar için üretilen arpa fiğ yem bitkisi biçilmeye başladı.

Beleidye olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Daha önce Alaşehir Belediyesi olarak, bize ait arazimizde yetiştirdiğimiz sudanları hayvancılık yapan köylümüze hibe olarak dağıttık. Amacımız hem hayvancılığa destek olmak hem de köylümüzün gelirini artırmak. Belediye olarak yalnızca emlak, yol, su, kanalizasyon, şehir içi hizmet olarak anılan bu talepleri yerine getirmek değil, aynı zamanda kırsal alanlarda yaşayan insanlara da bu şekilde hizmet vermek durumundayız. Şimdi de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için arpa fiğ yem bitkisini hibe edeceğiz. Ekiplerimiz arpa fiğ yem bitkisini biçme çalışmalarına başladı. Kısa bir süre içerisinde bu yem bitkileri de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza dağıtılacak" dedi. - MANİSA