Alaşehir Belediyesinden 'Haydi Kadınlar Çanakkale'ye'

Alaşehir Belediyesi, tarihi ve kültür gezileri kapsamında "Haydi Kadınlar Çanakkale'ye" projesiyle kentteki kadınları Çanakkale'ye geziye götürüyor. Haftada 4 defa düzenlenecek olan otobüs seferlerinden ilki dün Çanakkale'ye uğurlandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Törende konuşan Uçak, "Kadınlar bizlerin başımızın tacı. Allah sizlerden milyonlarca kez razı olsun. Biz gezileri haftada 4 sefer halinde yapacağız. 87 mahallemizde gitmek isteyenlerin tamamı bitinceye kadar bu turumuz devam edecek. Sizlere hizmet etmek her zaman bize bir onur, bir gurur. Her zamanda sizlerin emrindeyiz. Devletimizin ve milletimizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bu günlerde Çanakkale ruhunu yaşatmak için bu ülkenin bölünmeyeceğini, bu ülkenin nasıl kazanıldığını unutmamak ve unutturmamak için Alaşehir Belediyesi olarak Alaşehir'de yaşayan kadınlarımızı ve gençlerimizi Çanakkale'ye gönderiyoruz. Bizleri topla tüfekle yıkamayan düşmanlarımız ekonomik güçle mi yıkacaklar. Gelsinler bu birlik beraberliği görsünler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir şeyle yıkılamayacağını anlasınlar" dedi.

Geziye katılım gösteren kadınlar da Alaşehir Belediyesine teşekkür ettiler. - MANİSA