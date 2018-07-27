Alaşehir Belediyesinden 'Askıda Ekmek Projesi'ne Tam Destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda Ekmek Projesi"ne Alaşehir Belediyesinden de tam destek geldi. Belediye Başkanı Ali Uçak'ın öncülüğünde ilçe merkezindeki tüm fırınlarda projenin uygulanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Alaşehir Belediyesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekmek zammına karşı başlattığı "Askıda Ekmek Projesi"ne tam destek veriyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, uygulamanın ilçe merkezindeki tüm fırınlarda uygulanacağını açıkladı. Başkan Ali Uçak, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu 'Askıda Ekmek Projesi'ne Alaşehir Belediyesi olarak tam destek vererek, ilçe genelimizde bulunan tüm fırınlarda projemizi başlattık. Projeye destek veren tüm esnafımıza şahsım ve ihtiyaç sahiplerimiz adına teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MANİSA