MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi soğuk günlerde ihtiyaç sahiplerini unutmadı

MANİSA Manisa'nın Alaşehir Belediyesi sert geçen kış aylarında ihtiyaç sahipleri için yakacak odun desteğinde bulundu.

Alaşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi aileleri soğuk kış günlerinde unutmadı. İlçede bulunan park ve bahçelerdeki kuruyan ve olumsuz hava şartları nedeniyle devrilen ağaçları depolayan Alaşehir Belediyesi, depolanan ağaçları parçalayarak çuvallara koydu. İlçedeki muhtarlarla birlikte ihtiyaç sahiplerini belirleyen belediye ekipleri belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere odunları teslim ederek ailelerin bu kış gününde yakacak ihtiyacını karşıladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemiz sosyal belediyecilik kapsamında, belediyemize ait park ve bahçelerde, cadde üzerlerinde budama, kuruma, fırtına, yağış gibi doğal afetler sonucu yıkılan kırılan ağaçları belediyemize ait depolarda topladık. Topladığımız ağaçları, park ve bahçeler personellerimiz tarafından sobaya girecek şekilde parçalandı. Çuvallandı. Mahalle muhtarlarımızla iş birliği yaparak, mahallelerimizde bu kış günü yakacak ihtiyacı olan aileler belirlendi. Ekiplerimiz belirlenen aileleri evlerine giderek, odunları teslim ettiler. Amacımız ekonomik şartların her geçen gün arttığı bu kış aylarında, ihtiyaç sahibi ailelerimize bir namze de olsa destek olabilmek" dedi.