Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
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Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip

07.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:31

Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip Manisa'da Alaşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan klipte ilçede farklı sektörlerde çalışan kadınlar klipte yer alırken, Atatürk'ün kadına verdiği değer anlatıldı.

Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip

MANİSA - Manisa'da Alaşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan klipte ilçede farklı sektörlerde çalışan kadınlar klipte yer alırken, Atatürk'ün kadına verdiği değer anlatıldı.

Manisa'da Alaşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırlandı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nın talimatıyla hazırlanan klipte hayatın her alanında var olan kadınların toplum için önemli olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan klipte Atatürk'ün kadına verdiği değerde vurgulandı. Alaşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun talimatlarıyla hazırlanan klipte çocuğuna bakan ve büyüten anne, arazide çalışan bağ bağlayan kadınlar, hukukçu kadınlar, inek sağarak üreten kadınlar, çay ocağı işleterek erkeklerin yaptığı her işi yapabileceğini gösteren kadınlar, serada çiçek diken, bakımlarını yapan, çobanlık yapan, masa başında çalışan, mutfakta üreterek evine bereket getiren, işyerine, pazarda çalışan ve hayatın her alanında var olan kadınlar anlatıldı. Belediyenin hazırlamış olduğu klip belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Klip kısa sürede büyük ilgi görerek, tıklanma ve yorum rekorları kırdı.

Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN

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