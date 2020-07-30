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Alaşehir Belediyesi'nde 21 yıl sonra toplu sözleşme sevinci yaşandı

Alaşehir Belediyesi'nde 21 yıl sonra toplu sözleşme sevinci yaşandı Alaşehir Belediyesi işçileri yapılan toplu sözleşme ile çifte bayram yaşadı Belediyede çalışan 321 işçi sendikalı oldu başkan ve işçiler davul zurna eşliğinde oynadı Alaşehir Belediyesinde çalışan 321 işçi Kurban Bayramı...

30.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:10

Alaşehir Belediyesi'nde 21 yıl sonra toplu sözleşme sevinci yaşandı

Alaşehir Belediyesi işçileri yapılan toplu sözleşme ile çifte bayram yaşadı

Belediyede çalışan 321 işçi sendikalı oldu başkan ve işçiler davul zurna eşliğinde oynadı

MANİSA - Alaşehir Belediyesinde çalışan 321 işçi Kurban Bayramı öncesinde sendikalı oldu. Belediye İş Sendikasına üye olan işçilerle, Alaşehir Belediyesi'nde 21 yıl aradan sonra tekrar toplu sözleşme imzalandı. Belediye iş sendikası ile Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesine göre işçiler en az 400 TL tutarında maaş farkı alacaklar. Alaşehir Belediyesi'nde çalışan 321 işçi sendika üyesi olmanın mutluluğunu davul zurna çalarak kutlarken Başkan Öküzcüoğlu ve işçiler karşılıklı oynayarak bayram sevinçlerini ikiye katladı.

Alaşehir Belediyesi ile Manisa Belediye İş Sendikası Temsilcisi Gökay Sezgin arasında imzalanan toplu sözleşme ile en düşük işçi aylığı 2 bin 812 TL oldu. En yüksek işçi aylığı 5 bin 506 TL oldu. Alaşehir Belediyesi otogarında toplanan işçilere seslenen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sendika demek birlik olmak güçlü olmak demektir. Sendika mücadele ve dayanışma demektir, işçinin alın terini ekonomik demokratik, siyasal hak ve çıkarlarını korumak, gözetmek için dil, din, ırk ayırımı yapılmamasını ve bu sebeplerden mağduriyet doğmasını engellemek için çok önemlidir. Aylardır işçilerimizin gerekli haklarını kazanmaları için, arkadaşlarımızla birlikte sendikamızla birlikte çalışmaktaydık. Bugün bunlar meyvesini verdi ve sendikamızla toplu iş sözleşmesini imzaladık. Böylelikle işçilerimiz gerekli sosyal yardımlardan, bir nebze de olsa daha iyi faydalanabilecekler ve Alaşehir Belediyesinde çalışmanın ayrıcalık olduğunu hissedecekler. İnşallah onların bu sosyal haklarını önümüzdeki senelerde daha iyi iyileştirerek onlara bu sosyal güvencelerini sağlayacağız ve birlikten kuvvet doğar diyorum, birlikten güç doğar diyorum, hep birlikte daha güçlü kuvvetli Alaşehir'e hizmet etmek için varız. 21 yıl sonra tekrar toplu iş sözleşmesi ile işçilerimizin haklarını daha iyi değiştirdik. Haklarını daha iyileştirdik ve taban ücret 2 bin 350 TL olan asgari ücret, belediyemizde en düşük rakamı 2 bin 812 TL olarak belirledik. Bazı işçilerimizde 150- 200 TL, bazı işçilerimizde 400- 500 TL artışlar gerçekleştirildi. İnşallah belediyemiz borçlarını azalttıkça, seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirerek, daha da iyileştirmelere gideceğiz. Bundan sonra işlerimiz daha mutlu huzurlu çalışacaklardır diye düşünüyorum." dedi.

Türk İş'e bağlı Manisa Belediye İş Sendikası Başkanı Gökay Sezgin ise, "Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu, kısıtlı bütçesine rağmen müthiş bir özveri gösterip asgari ücretle çalışan arkadaşlara en düşük 2 bin 812, en yüksek beş 5 bin 506 TL civarında artış yaptı. Kendisine işçi arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sendika üyesi işçi Taner Emer de, "Alaşehir Belediyesinde tır şoförü olarak çalışmaktayım. Yıllardan beri personelin hasretle beklemiş olduğu sendika sayesinde sosyal haklarımızın iyi olacağından eminim. Hasretle bunu bekliyorduk bayram öncesi başkanımız bize arefe günü çifte bayram yaşattı. Allah razı olsun." dedi.

İşçi Bahattin Çakmak da şunları söyledi: "Sendikalı olduğumuz için çok mutluyuz. Yıllardır beklediğimiz bir işti çok güzel oldu. Yeni haklar kazandık yeni haklarımız oldu güzel oldu hayırlı uğurlu olsun."

İşçiler, sözleşmenin ardından Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, başkan yardımcısı Halis Özcan ile birlikte davul zurna eşliğinde karşılıklı zeybek oynayarak, toplu iş sözleşmesini kutladı.

Alaşehir Belediyesi'nde 21 yıl sonra toplu sözleşme sevinci yaşandı

Kaynak: İHA

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