Alaşehir Belediyesi kar yağışı sonrası teyakkuza geçti

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası teyakkuza geçen Alaşehir Belediyesine bağlı ekipler, yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürdü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı yüksek kesimlerde bulunan Azıtepe, Kestanederesi, Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Çamlıbel

Soğukyurt ve Dağarlar mahalleleri yoğun kar yağışı altında kaldı. Kar yağışının başlaması sonrası teyakkuza geçen Alaşehir Belediyesi ekipleri yolları ulaşıma kapanmadan müdahale etti. Yolların açık tutulduğu bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Son durum hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Yüksek kesimlerde bulunan mahallelerimizde dün gece yağan kar yağışı nedeniyle yolları açık tutabilmek için ekiplerimiz geceden başlayarak, sabaha kadar çalışarak, yolların kapanmasını engellediler. Amacımız ulaşıma kapalı yolumuz olmaması, bunun içinde ekiplerimiz her an görev başındalar" dedi. - MANİSA