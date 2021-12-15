Alaşehir Bakkal Şükrü Evi Restorasyonu

Alaşehir'deki Bakkal Şükrü Evi, Tescilli Klasik Türk Evi olarak 1. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır. Projede, restorasyon ilkelerine bağlı kalınmıştır. Tarihi ve mimari önemi olan ve çevreye uyumlu yapıların korunması, onarılması ve tüm yanlış kullanımların düzeltilip sağlıklaştırılarak yaşatılması amaçlanmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla 'Kent Müzesi' olarak kullanılması amacıyla Alaşehir Belediyesi'ne tahsisi yapılmıştır.

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