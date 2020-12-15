Alaşehir AAT'de arıtılan atıksu içme suyu berraklığına getiriliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezine 39 milyon TL yatırım bedeli ile yeni bir atıksu arıtma tesisi inşa etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezine 39 milyon TL yatırım bedeli ile yeni bir atıksu arıtma tesisi inşa etti. Genel Müdür Burak Aslay da tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aslay, Alaşehir'e kazandırılan çevreci tesisin hayırlı olmasını dileyerek, tesise gelen atıksuları arıtarak içme suyu berraklığında doğaya bıraktıklarını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Alaşehir programı kapsamında Alaşehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aslay'a, Alaşehir Eski Belediye Başkanı Ali Uçak, Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ile Erman Aydınyer, İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, MHP İlçe Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Erdal, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve teknik personel eşlik etti. Alaşehir Eski Belediye Başkanı Ali Uçak da tesisin ilçeleri için çok önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Yılda 5,5 milyon metreküp atıksu arıtımı yapılacak

MASKİ, çevreci yatırımları ile Manisa'nın geleceğini yeniden inşa ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlanan Alaşehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı da tamamlandı. Yılda 5,5 milyon metreküp atıksu arıtımı yapılacak olan tesis faaliyete alındı. 100 bin kişilik nüfusa hitap edecek tesise 39 milyon TL yatırım yapıldı.

"Çevre kirliliğini önlemek adına büyük adımlar atıyoruz"

Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Mevcut atıksu arıtma tesisi günümüz şartlarına uygun olmadığı ve ihtiyaçları karşılamadığı için Alaşehir ilçemizin atıksularının arıtılması için yeni bir tesise ihtiyaç duyuldu. İdaremizce 39 milyon TL yatırım bedeli ile ilçemize modern bir tesis kazandırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yapımına başladığımız tesiste atıksu arıtımına da başladık. Tesisimize gelen atıksuları arıtarak içme suyu berraklığında doğaya bırakıyoruz. Yaptığımız yatırımın hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı