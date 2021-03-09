Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek
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Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek

09.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:39

- Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritada geçen haftaya göre korkutan artış yaşanan ve çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de, cadde...

- Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek

EDİRNE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritada geçen haftaya göre korkutan artış yaşanan ve çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de, cadde ve çarşılar bariyerlerle kapatıldı girişlere HES kodu mecburiyeti getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20-26 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak kaydedildiği Edirne'de, 27 Şubat-5 Mart verilerinde korkutan artış yaşandı ve vaka sayısı yüz binde 180,01'e ulaştı.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Saraçlar Caddesi ve Çilingirler çarşısının bariyerlerle kapatılıp giriş yapan vatandaşlara HES kodu sorulması zorunluluğu kararı getirdi.

HES kodu olmayan giremiyor

Kararın ardından cadde ve çarşı bariyerlerle kapatıldı. Girişlerin kontrollü şekilde sağlandığı yerlerde polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu kontrol ediliyor. HES kodu olan vatandaşların girişine izin verilirken HES kodu olmayan vatandaşların girişine izin verilmiyor.

Denetimlerin ardından cadde ve çarşılardaki kalabalığın sona erdiği görüldü.

Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek
Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek
Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek
Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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