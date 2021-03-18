Alarm durumuna geçtiklerini söyleyen Kastamonu Valisi Çakır Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ilave tedbirler alınmasına gerek olmadığı yönünde açıklamada bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, cenaze ve taziyelerin vakaların artışına sebep verdiğini söyleyerek konuyla ilgili alarm durumuna geçtiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vaka artışı hızla artan iller arasında gösterdiği Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde ilave tedbir alınmasına gerek olmadığı yönünde açıklamada bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, vakaların artış göstermesi üzerine yeni tedbirler alınabileceği sinyalini verdi. Cenaze ve taziyelerin vakaların artışına sebebiyet verdiğini söyleyen Vali Çakır, son günlerde vaka artışlarında gözle görülür bir atış olduğunu kaydetti. Vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı'nın verilerine de yansıdığını söyleyen Vali Çakır: "Biz kademeli normalleşme sürecine çok düşük vakalarla başlamıştık. Merkezde sıfır vakaları gördüğümüz zamanlar da oldu. İlimizin nüfus durumunu da düşünürsek 50-60 vakayı aştığımız zaman bir üst kategoriye çıkmış oluyoruz. Artış oranımız çok yüksek durumda bulunuyor. Endişelenecek durum var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şu aşamada vakalardaki yükseklik hastanelerimiz açısından çok ciddi bir tehdit oluşturmuyor. Ama bu artış hızını kontrol edemezsek uzun vadede bir takım sıkıntılarla da karşılaşabiliriz. Bunu da görmek gerekiyor" dedi.

"Hastaneye müracaat eden vatandaşlarımız birçoğu aşı olmayanlar"

Kontrollü Normalleşme Süreci ile birlikte Kastamonu'da bin kişilik bir denetim ekibinin oluşturulduğunu ve ekibin sahada aktif bir şekilde görev aldığını belirten Vali Çakır, "Vakalardaki yükselme endişe verici hale gelmedi ama kısa sürede bunun önünü alamazsak bizi biraz daha zor günler bekliyor olabilir. O yüzden tedbirlere her zamankinden biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Hafta sonları çok acil durum yok ise kendi sokağa çıkma kısıtlamasını kendimiz uygulamamız gerekiyor. En azından vakalardaki artışı durduralım. Önümüzdeki 1-2 hafta bizim için çok önemli. Eğer Ramazan ayına kadar vakalarımızdaki artış hızını yavaşlatabilirsek tekrardan sarı ardından ise mavi kategoriye döneceğimizi umut ediyorum. Vakalardaki artış bir gerçek. Bu süreçte aşılanan vatandaşlarımızın korumalığı çok ciddi bir şekilde gözüküyor. Hastaneye ulaşan vatandaşlarımızın neredeyse tamamı aşı olmamış vatandaşlarımız. Aşının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Vatandaşlarımız mutlaka aşılarını olsunlar. İnşallah hep beraber başaracağız" diye konuştu.

"Cenaze, gerek taziye gibi sebepler vakaların artışına sebep oldu"

Dağınık yerleşim alanlarının virüsün artmasına sebebiyet vermesi sonrasında alarm durumuna geçtiklerini ifade eden Vali Çakır: "Vaka sayılarımızdaki artışın nedenleri genelde il dışarıdan yapılan ziyaretler nedeniyle oldu. Gerek cenaze, gerek taziye gibi sebepler vakaların artışına sebep oldu. Bu konuda bilinçli vatandaşlara sözümüz yok ama birçok vatandaşımız kurallardan bihaber yaşıyor. İlimizin dağınık yerleşim yerlerine sahip olması nedeniyle gereksiz virüsün bulaşmalarına sebep veriyor. Bununla alakalı ilimizde alarm durumuna geçtik. Tüm muhtarlarımıza talimatları verdik. Önümüzdeki hafta açıklanacak vaka sayılarına göre yeni kısıtlamalar getirebiliriz. Valilik olarak gerekli kararları almaktan çekinmeyiz. Önümüzdeki hafta açıklanacak veri sonuçlarına göre gereken adımları atıp açıklama yapacağız" şeklinde konuştu.

"İlimize gelişlerin kontrolü açısından daha üst tedbirlere geçtik"

Kastamonu'ya başta tarımsal olmak üzere çeşitli nedenlerle gelişlerin başladığına dikkat çeken Vali Çakır, "İlimize gelişlerin kontrolü açısından daha üst tedbirlere geçtik. Gelişlerin tamamını kontrol altına almaya çalışıyoruz ama her yerleşim yerine kolluk kuvveti ile yetişmemiz mümkün değil. Bu bağlamda muhtarlarımızın, imamlarımızın ve vatandaşlarımızın bildirimine ihtiyacımız var. Kontrolü ne kadar sağlam tutarsak vakaları o derece kontrol altında tutabiliriz. Bu konuda daha fazla hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kastamonu, 100 binde en çok vaka artışının olduğu iller sıralamasında 8'inci sırada yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan grafikte, geçtiğimiz hafta başı itibariyle 100 binde 65,6 olan vaka sayısı bir haftada yüzde 52,6 oranında artış göstererek 100 binde 118,6'ya yükseldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı