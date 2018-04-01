Alara Karademir Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)
OKULUNUN Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen Başak Alara Karademir (20) son yolculuğuna uğurlanıyor.
OKULUNUN Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen Başak Alara Karademir (20) son yolculuğuna uğurlanıyor. Karademir'in cenazesi Halkalı'daki Çetinsaya Camii'ne getirildi. Tabutun üstüne duvak konulurken Karademir'in yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. - İstanbul