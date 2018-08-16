Alaplı Ziraat Odası Meclisi Toplandı

Alaplı Ziraat Odası Meclisi, aylık toplantısını Oda Başkanı Şeref Türkoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

Türkoğlu, yapımı devam eden organik fındık fabrikasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde organik fındık işleme, paketleme fabrikası kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği organik fındık işleme ve paketleme fabrikasının dünyada ilk olduğunu ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizde organik fındığın yaygınlaşmasından dolayı fındığı işleyerek, ihracat için fabrika kurmaya karar verdik. Devletin tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi için yüzde 50 hibe destek kredileri vardı. Bundan faydalanmak için yer arayışına girdik. Baktığımız bir kaç yer uygun olmayınca Ereğli OSB'den 5 dönümlük yer tahsis ettik. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibe ile 2 milyon lira kredinin onaylanmasının ardından 4 milyon liraya mal olacak olan tesisin inşaat çalışmalarına başlanacak. Çalışmalar bittiğinde tesiste yaklaşık 100 kişi çalışacak ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak."