ALAPLI YOLUNDA HEYELAN - Haberler
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ALAPLI YOLUNDA HEYELAN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ın Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Ereğli istikameti ulaşıma kapatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Ereğli istikameti ulaşıma kapatıldı.

Heyelan, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki yola dik yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada, şans eseri güzergahtan araç geçmemesi faciayı önledi. Sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik şeridiyle Ereğli istikametini ulaşıma kapattı. Ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak verildi. Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışma başlattı.

ALAPLI YOLUNDA HEYELAN

ALAPLI YOLUNDA HEYELAN

ALAPLI YOLUNDA HEYELAN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Toprak Kayması, Ereğli, Alaplı, Güncel, Haber

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